Barry Manilow verschiebt nach Krebs-OP weitere Konzerte

Der Sänger verschiebt nun mehr als ein Dutzend Konzerte, die er ab Ende Februar bis Mitte März geplant hatte. Er hoffe aber, Ende März wieder in Las Vegas auf der Bühne zu stehen und ab April auf Tour zu gehen, teilte der Grammy-Preisträger seinen Fans mit.
Kurz vor Weihnachten hatte Manilow seine Lungenkrebs-Diagnose öffentlich gemacht. "Ein MRT fand einen krebsartigen Fleck auf meiner linken Lunge, der entfernt werden muss", schrieb er damals auf Instagram. Er habe zuvor viele Wochen unter einer Bronchitis gelitten. Als Nächstes stehe eine Operation an, um das verdächtige Gewebe zu entfernen. Im Zuge der Erkrankung hatte Manilow bereits mehrere für Jänner und Mitte Februar geplante Konzerte verschoben.
