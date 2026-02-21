ABO

Barry Manilow verschiebt nach Krebs-OP weitere Konzerte

Arzt rät vor längeren Auftritten ab
Pop-Star Barry Manilow (82, "Mandy") muss nach einer Lungenkrebs-Operation seine geplante Konzerttour durch mehrere US-Staaten verschieben. Er habe einen "sehr deprimierenden" Besuch bei seinem Arzt hinter sich, teilte der Pop-Sänger auf Instagram mit. Der Chirurg habe ihm von längeren Auftritten abgeraten. Er würde zwar täglich schon wieder Sport treiben, aber er könne derzeit nicht mehr als drei Songs hintereinander singen, räumte Manilow ein.

Der Sänger verschiebt nun mehr als ein Dutzend Konzerte, die er ab Ende Februar bis Mitte März geplant hatte. Er hoffe aber, Ende März wieder in Las Vegas auf der Bühne zu stehen und ab April auf Tour zu gehen, teilte der Grammy-Preisträger seinen Fans mit.

Kurz vor Weihnachten hatte Manilow seine Lungenkrebs-Diagnose öffentlich gemacht. "Ein MRT fand einen krebsartigen Fleck auf meiner linken Lunge, der entfernt werden muss", schrieb er damals auf Instagram. Er habe zuvor viele Wochen unter einer Bronchitis gelitten. Als Nächstes stehe eine Operation an, um das verdächtige Gewebe zu entfernen. Im Zuge der Erkrankung hatte Manilow bereits mehrere für Jänner und Mitte Februar geplante Konzerte verschoben.

(FILES) US singer-songwriter Barry Manilow performs during the Recording Academy and Clive Davis' Salute To Industry Icons 50-Year Anniversary of the pre-Grammy gala at the Beverly Hilton hotel in Beverly Hills, California, on February 1, 2025. US singer-songwriter Barry Manilow on February 4 announced the cancellation of his upcoming run of shows in Las Vegas, but assured fans he was recovering well from surgery to remove lung cancer. The 82-year-old crooner, known for 1970s hits "Copacabana" and "Mandy," revealed a lung cancer diagnosis in December and planned to have an operation to treat it. "I'm doing great and recovering very well after my surgery," he said in a post on Instagram.

