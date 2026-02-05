Barry Manilow sagt nach OP Konzerte ab

Kurz vor Weihnachten hatte Manilow seine Lungenkrebs-Diagnose öffentlich gemacht. "Ein MRT fand einen krebsartigen Fleck auf meiner linken Lunge, der entfernt werden muss", schrieb er damals auf Instagram. Er habe zuvor viele Wochen unter einer Bronchitis gelitten. Als Nächstes stehe eine Operation an, um das verdächtige Gewebe zu entfernen. Chemotherapie und Bestrahlung brauche er zunächst nicht - "nur Hühnersuppe und Wiederholungen von "I Love Lucy"", eine US-Sitcom aus den 50er Jahren.

Im Zuge der Erkrankung hatte Manilow mehrere für Januar geplante Konzerte verschoben, an seinen Auftritten im Februar aber zunächst festgehalten. Von Ende Februar bis Ende April steht eine Tour durch mehrere US-Bundesstaaten an.