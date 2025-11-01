News Logo
ABO

Autorin Ursula Krechel mit Büchner-Preis 2025 ausgezeichnet

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Ursula Krechel bei der Verleihung des Büchner-Preises in Darmstadt
©APA, dpa, Helmut Fricke
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Der deutschen Schriftstellerin Ursula Krechel ist bei einem Festakt im Staatstheater in Darmstadt der Georg-Büchner-Preis 2025 verliehen worden. In ihrem Werk setzt sie den Verheerungen der deutschen Geschichte und Verhärtungen der Gegenwart die Kraft ihrer Literatur entgegen, urteilte die Jury. "Die Geschichte explodiert, begräbt namenlose Menschen unter sich", sagte sie einleitend in ihrer Preisrede.

von

"Schreiben heißt: Denken, Beobachten, auf Töne und Misstöne achten, Schlüsse ziehen mit weitreichenden Folgen. Schreiben heißt: Lesen und auch das Unscheinbare auflesen. Schreiben heißt: den Tod, den gewaltsamen Tod denken, an Lebensbedingungen erinnern, die töten. Mit salbungsvollen Worten streut die Politik Sägemehl über die Blutspuren, neue Opfer sind zu beklagen", sagte sie.

Die in Berlin lebende Autorin bekam mit dem mit 50.000 Euro dotierten Preis eine der wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Außerdem wurden der Sigmund-Freud-Preis an den deutsch-israelischen Historiker Dan Diner und der Johann-Heinrich-Merck-Preis an die Schweizer Schriftstellerin Ilma Rakusa verliehen.

Namensgeber der Auszeichnung ist der Dramatiker und Revolutionär Georg Büchner ("Woyzeck"). Er wurde 1813 im Großherzogtum Hessen geboren und starb 1837 in Zürich.

01.11.2025, Hessen, Darmstadt: Ingo Schulze, Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, überreicht der Schriftstellerin Ursula Krechel den Georg-Büchner-Preis 2025. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis, verliehen von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, zählt zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Foto: Helmut Fricke/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Feuerwerk und Lichtshow bei Eröffnung des Großen Ägyptischen Museums
Politik
Großes Ägyptisches Museum eröffnet
++ ARCHIVBILD ++ Billie Eilish will selbst auch ein paar Millionen spenden
News
Billie Eilish ruft Milliardäre zu mehr Großzügigkeit auf
++ ARCHIVBILD ++ Nino de Angelo zieht es gen Süden
News
Nino de Angelo wandert nach Italien aus
Im neuen "Asterix-"-Band ist ein Zenturio namens Pistorius vertreten
News
Pistorius taucht dank seines Namens im neuen "Asterix" auf
++ ARCHIVBILD ++ Nina Chuba ist bald als Moderatorin im Radio zu hören
News
Sängerin Nina Chuba erhält eigene Radiosendung
Frontfrau Florence Welch ist für energiegeladene Performances bekannt
News
Florence + The Machine klingen nun wie "ein Horrorfilm"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER