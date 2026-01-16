ABO

Asap Rocky kehrt mit neuem Album im Tim-Burton-Stil zurück

News
News
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Asap Rocky meldet sich nach acht Jahren mit neuem Album zurück
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, MIKE COPPOLA
Die neue Platte von Asap Rocky "Don't Be Dumb" wirkt auf den ersten Blick wie ein normaler Album-Release. Doch wer sich die Musikvideos und das fantasievolle Cover dazu genauer anschaut, dürfte merken: Der US-Rapper hat ein Gesamtkunstwerk herausgebracht. Für das Artwork holte sich der 37-Jährige, der mit Popstar Rihanna liiert ist, Kultregisseur Tim Burton ("Beetlejuice", "Alice im Wunderland") an die Seite.

von

Das Plattencover wird von einem Verbotsschild und illustrativen Charakteren in Burtons fantasievoller Handschrift geziert. Und auch sonst wirken die bisher veröffentlichten Musikvideos zu den Singles "Punk Rocky" und "Helicopter" wie kunstvolle Kurzfilme.

Im surrealen Clip zu "Punk Rocky" scheint sich Rocky, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt, von Burtons verspielt-düsteren Stil inspiriert haben zu lassen. Der Rapper ist dort neben Winona Ryder ("Stranger Things") in pinken Lockenwicklern und mit einem sprechenden Auge zu sehen, wie er zu Punkrock feiert.

"Don't Be Dumb" kann daher eher als Gesamtkunstwerk als eine klassische Rap-Platte verstanden werden. Es ist vielleicht die bisher kreativste Arbeit von Rocky, der musikalisch dafür bekannt ist, Hip-Hop gerne mit anderen Genres zu kombinieren. Auf seiner neuen Platte ist das zum Beispiel Indie-Rock.

Mit "Don't Be Dumb" kehrt der Hip-Hop-Künstler aus einer langen Album-Pause zurück. Sein letztes Studioalbum "Testing" erschien 2018, danach sah man Rocky etwa als Schauspieler im Drama "If I Had Legs I"d Kick You" oder an der Seite von Denzel Washington im Film "Highest 2 Lowest" von Spike Lee.

Doch auch wegen eines Gerichtsprozesses im vergangenen Jahr geriet er in die Schlagzeilen. Der Rapper stand damals wegen eines mutmaßlichen Angriffs mit einer Schusswaffe in Los Angeles vor Gericht. Im Februar wurde er freigesprochen.

Rihanna war an mehreren Prozesstagen zugegen. Der Popstar und Rocky sind Eltern von drei Kindern, Tochter Rocki Irish Mayers kam im September zur Welt. Der Wirbel rund um den Prozess verdeutlichte auch, wie viel Wert der Musiker auf sein modisches Auftreten legt. Er ließ sich in maßgeschneiderten Designer-Anzügen oder einem edlen Trenchcoat ablichten.

Immer wieder wird er als Modeikone bezeichnet. Die Brillenmarke Ray Ban heuerte den in New York geborenen Künstler als Kreativdirektor an. Und bei der New Yorker Met Gala 2025, einem der größten Mode-Spektakel, gehörte er zu den Mitausrichtern.

Über die Autoren

