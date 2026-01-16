Hans Zimmer vertont neue Harry-Potter-Serie

Die Verantwortung für ein Projekt dieser Größenordnung nähmen sie nicht auf die leichte Schulte, schrieb Zimmer in einer Mitteilung. Sie wollten den Zauber der Harry-Potter-Welt mit ihrer Musik den Zuschauern ein wenig näher bringen.

Die für 2027 angekündigten Serie wird in den Warner Bros. Studios Leavesden in Großbritannien gedreht. Jede Staffel soll eine werkgetreue Adaption der sieben Bücher von Autorin J.K. Rowling sein, die als ausführende Produzentin an Bord ist.

Dominic McLaughlin wird den berühmten Zauberlehrling Harry Potter spielen, Arabella Stanton ist Hermine Granger und Alastair Stout verkörpert Ron Weasley. Es wurden auch prominente Schauspieler für Nebenrollen verpflichtet. John Lithgow wird Professor Albus Dumbledore spielen, Nick Frost den freundlichen Wildhüter Rubeus Hagrid, Warwick Davis übernimmt die Rolle des Professors Filius Flitwick.

Die Serie ist die zweite Verfilmung der Romane nach den erfolgreichen Spielfilmen mit Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, die von 2001 bis 2011 in die Kinos kamen. Das erste Buch ("Harry Potter und der Stein der Weisen") war 1997 erschienen.

Zimmer hat Hollywood-Blockbuster wie "Dune", "Top Gun: Maverick", "The Dark Knight", "Dunkirk" und "Gladiator" vertont. Zuletzt war er mit seiner Musik für den Rennsportfilm "F1" für einen Golden Globe nominiert.