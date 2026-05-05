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APA Cocktailempfang: Medienbranche diskutiert über Wahrheit und Demokratie

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Anlässlich des 80-jährigen Bestehens der Austria Presse Agentur präsentierte APA-CEO Clemens Pig im APA-Pressezentrum sein neues Buch „Welt ohne Wahrheit“. Zahlreiche Gäste aus Medien, Politik und Wirtschaft kamen zum Cocktailempfang.

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Zum 80-jährigen Bestehen der Austria Presse Agentur hat APA-CEO Clemens Pig am Abend des 4. Mai zu einem Cocktailempfang ins APA-Pressezentrum geladen. Anlass war die Präsentation seines neuen Buches „Welt ohne Wahrheit. Demokratie verteidigen in der neuen Welt- und Kommunikationsordnung“.

Der Empfang versammelte hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Medien, Politik und Wirtschaft. Im Mittelpunkt des Abends stand die Frage, wie Journalismus in einer zunehmend fragmentierten Kommunikationsordnung seine demokratische Funktion behaupten kann.

Ein Buch über den Druck auf Journalismus und Demokratie

In „Welt ohne Wahrheit“ beschreibt Clemens Pig den wachsenden Druck auf den Journalismus. Rasante technologische Entwicklungen, verändertes Mediennutzungsverhalten und die zunehmende Verbreitung von Desinformation stellen klassische Nachrichtenmedien vor grundlegende Herausforderungen.

Pig analysiert in seinem Buch den aktuellen Zustand der öffentlichen Kommunikation und warnt vor den Folgen für demokratische Gesellschaften. Wenn verlässliche Information an Bedeutung verliert, gerät auch die gemeinsame Faktenbasis unter Druck.

Plädoyer für verlässliche Information

Der APA-CEO verbindet seine Analyse mit der Frage, wie seriöser Journalismus auch in einer neuen digitalen Weltordnung wirksam bleiben kann. Im Zentrum steht dabei der Anspruch, Wahrheit sichtbar, überprüfbar und zugänglich zu machen.

Mit der Buchpräsentation setzte die Austria Presse Agentur im Jubiläumsjahr ein Signal für Qualitätsjournalismus, Faktenorientierung und die Rolle unabhängiger Nachrichtenagenturen in einer demokratischen Öffentlichkeit.

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