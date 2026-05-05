APA Cocktailempfang: Medienbranche diskutiert über Wahrheit und Demokratie

Ein Buch über den Druck auf Journalismus und Demokratie

In „Welt ohne Wahrheit“ beschreibt Clemens Pig den wachsenden Druck auf den Journalismus. Rasante technologische Entwicklungen, verändertes Mediennutzungsverhalten und die zunehmende Verbreitung von Desinformation stellen klassische Nachrichtenmedien vor grundlegende Herausforderungen.

Pig analysiert in seinem Buch den aktuellen Zustand der öffentlichen Kommunikation und warnt vor den Folgen für demokratische Gesellschaften. Wenn verlässliche Information an Bedeutung verliert, gerät auch die gemeinsame Faktenbasis unter Druck.

Plädoyer für verlässliche Information

Der APA-CEO verbindet seine Analyse mit der Frage, wie seriöser Journalismus auch in einer neuen digitalen Weltordnung wirksam bleiben kann. Im Zentrum steht dabei der Anspruch, Wahrheit sichtbar, überprüfbar und zugänglich zu machen.

Mit der Buchpräsentation setzte die Austria Presse Agentur im Jubiläumsjahr ein Signal für Qualitätsjournalismus, Faktenorientierung und die Rolle unabhängiger Nachrichtenagenturen in einer demokratischen Öffentlichkeit.