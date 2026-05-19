Anne-Sophie Mutter feiert 50-jähriges Bühnenjubiläum

Die Deutsche hatte das Konzert bereits mit ihrem Mentor Herbert von Karajan eingespielt. Ergänzt wird das Programm durch die 5. Sinfonie von Gustav Mahler. Mutter kehrt damit drei Jahre nach ihrem letzten Auftritt nach Ravenna zurück. 2023 hatte sie sich nach der Flutkatastrophe in der norditalienischen Region Emilia Romagna, zu der die Adria-Hafenstadt Ravenna gehört, an einem Solidaritätskonzert beteiligt und auf ihre Gage verzichtet.

Anne-Sophie Mutter gilt als eine der bedeutendsten Geigerinnen der Gegenwart. Ihren internationalen Durchbruch erlebte sie 1976 nach einem Auftritt beim Lucerne Festival, als Karajan sie für die Berliner Philharmoniker engagierte. Neben ihrer Konzertkarriere engagiert sich Mutter seit Jahren in der Förderung junger Musikerinnen und Musiker. 2011 gründete sie das Ensemble Mutter's Virtuosi.

Mit rund 100 Aufführungen, mehr als 1.000 beteiligten Künstlerinnen und Künstlern sowie zwölf Uraufführungen startet die 37. Ausgabe des Ravenna Festival. Das Festival dauert bis zum 11. Juli. Das Motto der diesjährigen Ausgabe ("Der Welt ging eine Sonne auf"), ein Vers aus Dantes "Göttlicher Komödie", verweist auf den Heiligen Franz von Assisi, dessen Todestag sich 2026 zum 800. Mal jährt. Dem Heiligen Franz von Assisi ist am 7. Juni ein Konzert von Riccardo Muti und seinem Jugendorchester Cherubini gewidmet. Aufgeführt wird "Nobilissima visione" von Paul Hindemith.

Muti leitet zudem Anfang am 1. und 2. Juni die zweite Ausgabe von "Cantare amantis est", an der mehr als 3.000 Chorsängerinnen und Chorsänger aus ganz Italien teilnehmen. Weitere Konzerte dirigiert er Ende Juni und Anfang Juli, darunter ein Programm mit Werken von Giuseppe Verdi, Manuel de Falla und Maurice Ravel sowie ein italienisch geprägtes Repertoire mit den Philharmonic Brass. Auch Jazz und zeitgenössische Musik prägen das Programm in der wiedereröffneten Rocca Brancaleone. Erwartet werden unter anderem Auftritte von Stefano Bollani, Pat Metheny, Nik West und Techno-Pionier Jeff Mills.

(S E R V I C E - https://www.ravennafestival.org/ )