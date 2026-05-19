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Konzerte von Harry Styles bringen London hohe Mehreinnahmen

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Wachsende Nachfrage "nach unvergesslichen Erlebnissen"
©Afp, APA, BEN STANSALL
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London darf durch zwölf für den Sommer geplante Konzerte des britischen Popstars Harry Styles auf Mehreinnahmen in Milliardenhöhe hoffen. Die Fans könnten pro Kopf etwa 981 Pfund (1.130 Euro) ausgeben, berichtete das britische Finanzunternehmen Barclays am Dienstag. Insgesamt seien dies mehr als eine Milliarde Pfund (1,15 Mrd. Euro), die Fans in die Tickets sowie ihre Anreise, Unterkünfte, Outfits und Merchandise-Artikel stecken könnten.

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Die Summe entspricht laut Barclays in etwa den Einnahmen durch Konzerte der Britpop-Band Oasis im vergangenen Jahr und die von US-Megastar Taylor Swift 2024. Das Finanzinstitut sieht angesichts dieser Entwicklung Einnahmen durch den Konzerttourismus im Aufwind.

"Die Konzerte von Harry Styles im Wembley-Stadion werden London voraussichtlich einen erheblichen wirtschaftlichen Schub verleihen", erläuterte Rich Robinson von der Abteilung Gastgewerbe und Freizeit bei Barclays. Dies unterstreiche zudem die wachsende Nachfrage der Konsumenten "nach unvergesslichen Erlebnissen". Die Menschen räumen zunehmend jenen Veranstaltungen Priorität ein, "die sich persönlich und bedeutsam anfühlen - und für die sich eine Reise lohnt", sagte Robinson.

Bisher kein Österreich-Termin

Der durch Hits wie "Watermelon Sugar", "Sign of the Times" und "As It Was" bekannte Styles veröffentlichte kürzlich sein viertes Solo-Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." und startete am Samstag in Amsterdam seine "Together, Together"-Welttour. Weitere Konzerte des 32-Jährigen, der früher der Boy Band One Direction angehörte, sind unter anderem in New York, São Paulo und Sydney geplant. In Österreich sind bisher keine Auftritte geplant.

LONDON - GROSSBRITANNIEN: FOTO: APA/APA/AFP/BEN STANSALL

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