Doku über Sportfreunde Stiller zum 30-Jahre-Jubiläum

In 90 Minuten zeichnet der Film humorvoll und sehr persönlich die 30-jährige Bandgeschichte der drei Männer nach, die sich zu Studienzeiten an der Uni in München kennenlernten und von dort aus eine Karriere starteten. Erzählt wird auch, wie das WM-Lied "54, 74, 90, 2006" entstand und wie schwer es für die Band war, nach dem großen Erfolg mit dem Fußball-Partysong wieder zurück zu sich selbst zu finden.

In der ARD soll der Film am 12. Juni ausgestrahlt werden. Ab dem 28. Mai ist er über die Mediathek abrufbar.