News Logo
ABO

Andrea Bocelli tritt bei Olympia-Eröffnung in Mailand auf

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
©AFP, APA, JIM WATSON
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Der italienische Tenor Andrea Bocelli wird bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele auftreten. Das teilten die Organisatoren am Sonntag mit. Sein Auftritt am 6. Februar im Mailänder San-Siro-Stadion solle eine "Brücke zwischen Musik und Sport" schlagen und die Reisen und Geschichten der Athletinnen und Athleten widerspiegeln, hieß es. Am 22. August tritt Bocelli mit Orchester und Chor im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf.

von

Als weiterer Star für die Olympische Eröffnungsfeier wurde bereits im Dezember die amerikanische Pop-Sängerin Mariah Carey angekündigt. Die Zeremonie soll neben Auftritten internationaler Künstler auch Elemente der italienischen Kultur und Innovationskraft präsentieren.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina finden in Norditalien statt, mit Wettkämpfen in Mailand, Cortina d'Ampezzo und weiteren Austragungsorten in der Lombardei, Venetien und Trentino-Südtirol. Das Großereignis endet am 22. Februar.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Erich von Däniken im Jahr 2023
News
Schweizer Autor Erich von Däniken 90-jährig gestorben
Bob Weir starb im Alter von 78 Jahren
News
Grateful Dead-Gitarrist Bob Weir gestorben
"One Battle After Another" für neun Golden Globes nominiert
Schlagzeilen
In Los Angeles werden die Golden Globes verliehen
Gerhard Polt (zweiter von rechts) und die Well-Brüder
Schlagzeilen
Polt-Stück "A scheene Leich" letztmals in München aufgeführt
Schlagzeilen
Oscar-Vorbote: "Frankenstein" und "F1" für Preise nominiert
Song heissst "Weit ist der Weg"
News
Roland Kaiser bringt unbekannten Udo-Jürgens-Song heraus
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER