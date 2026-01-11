News Logo
Schweizer Autor Erich von Däniken 90-jährig gestorben

Erich von Däniken im Jahr 2023
©RANDY SHROPSHIRE, APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Der Schweizer Autor und Publizist Erich von Däniken ist am Samstag im Alter von 90 Jahren verstorben. Das teilte ein Vertreter mit und wurde der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag von Erich von Dänikens Tochter bestätigt. Der Autor hat Dutzende Bücher über die vermeintlichen Spuren von Aliens auf der Erde geschrieben. Nach eigenen Angaben inspirierte er Hollywood-Größen zu ihren Werken, wie u.a. Ridley Scott ("Alien") und Steven Spielberg ("E.T")

Spielberg habe ihm das persönlich gesagt, sagte von Däniken einst. Seinen Ruhm hat der Autor vor allem einer - wissenschaftlich natürlich nicht anerkannten - Hypothese zu verdanken: Demnach waren vor Urzeiten Außerirdische, die von den Erdenbewohnern für Götter gehalten wurden, auf dem blauen Planeten gelandet, hatten ihre Technologien vorgestellt und den menschlichen Genpool veredelt. Seine Bücher wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt, mit einer weltweiten Auflage von rund 70 Millionen Stück.

