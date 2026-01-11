Schweizer Autor Erich von Däniken 90-jährig gestorben

Spielberg habe ihm das persönlich gesagt, sagte von Däniken einst. Seinen Ruhm hat der Autor vor allem einer - wissenschaftlich natürlich nicht anerkannten - Hypothese zu verdanken: Demnach waren vor Urzeiten Außerirdische, die von den Erdenbewohnern für Götter gehalten wurden, auf dem blauen Planeten gelandet, hatten ihre Technologien vorgestellt und den menschlichen Genpool veredelt. Seine Bücher wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt, mit einer weltweiten Auflage von rund 70 Millionen Stück.