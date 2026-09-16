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Andrea Bocelli singt für Maserati-Film

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Andrea Bocelli singt für einen Film über die Maserati-Brüder
©CARL DE SOUZA, Afp, APA
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Der italienische Tenor Andrea Bocelli ist an einem internationalen Filmprojekt über die Geschichte der Maserati-Brüder beteiligt. Gemeinsam mit der US-Sängerin Jennifer Hudson soll er den Originalsong "One Right Here" für das Biopic "Maserati - The Brothers" interpretieren. Das Stück wurde von der Künstlerin Diane Warren komponiert, die zu den bekanntesten Songwriterinnen der US-amerikanischen Popmusik zählt und zahlreiche Filmsongs geschrieben hat.

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Der Film soll im Februar 2027 in die Kinos kommen. Regie führt der Oscar-prämierte Filmemacher Bobby Moresco, der unter anderem für das Drehbuch zum Film "L.A. Crash" ("Crash") mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Für die internationale Produktion konnte ein prominent besetztes Ensemble gewonnen werden. Zu den Hauptdarstellern gehören die zweifachen Oscar-Preisträger Anthony Hopkins und Al Pacino sowie der Oscar-nominierte Andy Garcia. Außerdem spielen Jessica Alba, der italienische Schauspieler Michele Morrone und Salvatore Esposito mit. Produziert wird der Film vom Italiener Andrea Iervolino.

"Maserati - The Brothers" erzählt die Geschichte der italienischen Brüder Alfieri, Ettore und Ernesto Maserati, die in Bologna den Grundstein für die spätere legendäre Automarke legten. Ausgangspunkt ist eine kleine Werkstatt, in der die Brüder mit begrenzten Mitteln an Fahrzeugen und Motoren arbeiteten und ihre Vision vom Rennsport verwirklichen wollten. Der Film zeichnet ihren Weg voller finanzieller Schwierigkeiten, technischen Herausforderungen und dem Risiko, gegen die etablierten Kräfte der damaligen Automobilwelt anzutreten, nach.

Im Mittelpunkt des Films stehen der familiäre Zusammenhalt und der Aufstieg der Maserati-Brüder in einer Zeit, in der der Automobil- und Rennsport noch von Pioniergeist und technischen Experimenten geprägt war. Die Geschichte beschreibt ihren Weg von den bescheidenen Anfängen bis zur Entwicklung einer Marke, die international zum Kult geworden ist.

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