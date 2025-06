Am Mittwoch um 10 Uhr stand Österreich still. In Gedenken an die Opfer wurden bundesweit öffentliche Verkehrsmittel angehalten, TV- und Radiosender unterbrachen ihr Programm. Die Wiener Linien ließen rund 900 Fahrzeuge für eine Minute zum Stillstand kommen. „Die Wiener Linien trauern mit Graz, unser Mitgefühl geht an alle Betroffenen. Wir geben unseren Fahrgästen, aber auch unseren Mitarbeiter:innen die Möglichkeit innezuhalten und sich an der Trauerminute zu beteiligen. Wir stehen zusammen für Graz“, so Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl. In Bus, Bim und U-Bahn sowie den Haltestellen und U-Bahn-Stationen kündigt außerdem eine Durchsage die Trauerminute an. Auch die Haltestellenanzeigen werden mit der Botschaft „Wir stehen zusammen für Graz“ versehen.