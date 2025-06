Der amerikanische Psychologe Jonathan Haidt beschreibt in seinem 2024 erschienen Bestseller The Anxious Generation die seit etwa 15 Jahren voranschreitende, empirisch sehr gut belegte Verschlechterung der seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, und er bringt diese Entwicklung mit der seit dieser Zeit verstärkten Nutzung von Smartphones und dem Phänomen der elterlichen Überbehütung in Verbindung. Um diese Epidemie an psychischen Erkrankungen der jungen Generation zu bekämpfen, fordert Haidt Dinge, die auch nach dem Grazer Schulmord gefordert werden: Keine Smartphones für Kinder bis zum 10. Lebensjahr, keine sozialen Medien für Jugendliche bis zum Alter von 16 Jahren, keine Smartphones in Schulen. Kinder und Jugendliche, sagt Haidt, müssen durch freies Spiel lernen, Verantwortung für ihr Handeln in der realen Welt zu übernehmen.

Haidt hat sicher recht, aber ich fürchte, dass diese Zahnpasta, typisch Zahnpasta, nicht in die Tube zurückkehren wird. Die Rückeroberung einer Kindheit, die unsere nächsten Generationen nicht in eine von Ängstlichkeit und Überforderung dominierte Existenz führt, sondern zu selbstbestimmten, realitätstauglichen und Verantwortung übernehmenden Individuen heranwachsen lässt, ist keine Einbahnstraße. Erziehung bedeutet Beziehung, und wenn Kindern und Jugendlichen einfach das Smartphone weggenommen und die App abgedreht wird, während Eltern, Bekannte und Lehrer so weitermachen wie bisher, wird sich nicht rasend viel ändern. Die Überbehütung, die Haidt als Teil des Problems beschreibt, ist die korrespondierende Ängstlichkeit der Elterngeneration, die in den knapp zwei Jahren seit Erscheinen des Buches nicht gerade zurückgegangen sein dürfte: Wenn gefühlt jeden Tag irgendwo auf der Welt ein Krieg begonnen wird, der das Potenzial zum Weltkrieg in sich birgt, wird Angst zum generationsübergreifenden Gefühl, und zwar einigermaßen zurecht.

Angst oder Ängstlichkeit, das weiß jeder aus persönlicher Erfahrung, bekämpft man am besten durch Aktivität, wer Angst hat, sitzt nicht still. So muss man auch die Diskussionen über notwendige Maßnahmen und politische Konsequenzen nach dem Schulmord von Graz einordnen: Selbst wenn sie tatsächlich zu Gesetzesänderungen führen werden, geht es in den Debatten über Smartphone- und Waffenverbote, über Sicherheitsschleusen in Schulen und die Bewaffnung von Lehrern nicht um die Verhinderung solcher Taten in der Zukunft – es weiß jeder, dass man solche Taten nie verhindern kann. Es geht einfach darum, die Angst und Unsicherheit, die solche Ereignisse auslösen, kollektiv zu bearbeiten, die Psychologen nennen das den Coping-Mechanismus.