Mutmaßlicher Amoklauf in Graz: Polizei-Großeinsatz in Schule – mehrere Tote

Bei einem mutmaßlichen Amoklauf in einer Grazer Schule in der Dreierschützengasse sind am Dienstagvormittag mehrere Schüler und offenbar auch Lehrer zumindest schwer verletzt worden. Laut Polizeisprecher Fritz Grundnig könnte es auch Tote geben, das können die Einsatzkräfte vorerst aber nicht bestätigen. Möglicherweise hat sich auch der Schütze selbst das Leben genommen.