Eva Erlacher: „Ein Amokläufer hält sich an kein Waffengesetz“

Frau Erlacher, wer darf in Österreich welche Waffe legal erwerben?

Bei Privatpersonen wird zwischen zwei Waffenkategorien unterschieden, welche erlaubt sind. Für Waffen der Kategorie C, also Langwaffen wie eine Schrotflinte, muss der Käufer 18 Jahre alt sein und darf keine Vorstrafen haben. Nach einer dreitägigen Wartefrist erhält er seine Schuss­waffe, die auch nicht im heimischen Waffenregister aufscheint. Für Waffen der Kategorie B, also Faustfeuerwaffen wie Pistolen oder Revolver, muss der Käufer 21 Jahre alt sein und benötigt eine Waffenbesitzkarte. Dafür muss er einen psychologischen Test bestehen, der 300 Euro kostet und etwa beim Kuratorium für Verkehrssicherheit abgelegt werden kann. Die Waffe wird im Waffenregister eingetragen. Bei beiden Kategorien darf der Käufer die Waffen besitzen und zuhause aufbewahren, er darf sie aber nicht in der Öffentlichkeit mit sich führen. Dazu benötigt man einen Waffenpass.