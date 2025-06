Reinhard Haller: „Bei einem Amoklauf geht es um Rache an der Institution, an der Gesellschaft“

Monika Wogrolly: Wir alle sind nach dem Amoklauf wie gelähmt von Fassungslosigkeit und Bestürzung. Da ist die verzweifelte Frage nach dem Warum. Eine Wahnsinnstat wie dieser Amoklauf geschieht aber nicht immer in einem Verwirrtheitszustand.

Reinhard Haller: Dieser Täter ist ganz gezielt vorgegangen. Das heißt, er hat die Tat genau geplant und dann ein Massaker angerichtet. Man kann sich das Ganze folgendermaßen vorstellen: Diese Menschen sind, genauso wie alle anderen, innerlich sehr empfindlich, sehr verletzlich. Sie zeigen das aber nach außen eben nicht, es bleibt hinter der Maske der Coolness verborgen. Heute ist nach außen hin alles cool, cooler, megacool und da wird ein Heranwachsender nicht zugeben, dass ihn eine Kleinigkeit sehr irritiert hat. Aber zu solchen kleinen Stichen kommt es natürlich – besonders in der Schulzeit. Man wird vielleicht ungerecht behandelt oder ungerecht benotet. Es könnte sein, dass man der Schule verwiesen wird. Es ist auch möglich, dass man zu keiner Geburtstagsparty eingeladen wird oder noch keine Freundin hat wie die anderen.

Der Täter war ein Ex-Schüler des Grazer Gymnasiums und nach aktuellem Wissensstand über zwanzig. Offenbar kann es eine lange innere Vorlaufphase haben, bis es zu einer solchen Tat kommt?

Wie gesagt, sammeln sich – von außen betrachtet – lauter Kleinigkeiten, die aber subjektiv die Welt bedeuten können, und das köchelt dann in der betroffenen Person lange, lange Zeit vor sich hin. Es wird nicht angesprochen, es wird nicht entschärft, es entwickelt sich wie ein Eiterherd, der sich unter einer scheinbar gesunden Haut immer weiter bohrt und bis dann, eines Tages, das von Kränkungen volle Fass zum Überlaufen kommt. Und dann passiert eben diese schreckliche Tat.

Der Täter in Graz war angeblich ein Mobbingopfer.

Hier darf man Folgendes nicht vergessen: Es handelt sich um eine narzisstische Kränkungsreaktion. Und Narzissmus ist sehr anhaltend. Es heißt ja so schön, Gott verzeiht, aber niemals ein Narzisst. Das bedeutet, dass in vielen Fällen Monate oder Jahre vergehen, wobei sich die Aggressivität ja nicht gegen einzelne Personen, wie etwa gegen „böse Lehrer“ richtet, sondern übergeordnet gegen die Schule als Institution.

Nicht jene, die die Kränkung zugefügt haben, sind die Hassobjekte, sondern ganz beliebige Personen und die Gesellschaft an sich.

Amoktaten richten sich nie gegen einzelne Personen, sondern immer gegen Gruppen und gegen Institutionen. Und zwar nicht gegen direkte Feinde, sondern eben gegen Menschen, die symbolisch sind für die jeweilige Einrichtung – in diesem Fall also für die Schule. In anderen Fällen für die scheinbar heile, gesunde, ihn ausschließende, als kalt erlebte Gesellschaft. Und dementsprechend kehren die Täter an den Ort der meisten Kränkungen zurück – das ist in diesem Lebensalter natürlich einmal die Schule – und verüben dort ihre grauenhafte Rache. Und wie gesagt, dazu braucht es immer auch eine gewisse Zeit, bis eben ein Fass, das langsam heranköchelt, erst nach einem gewissen Zeitraum, ohne einen bestimmten Auslöser, überzukochen beginnt.

Die Waffen, die verwendet wurden in Graz, sollen legal erworben worden sein. Das heißt, die Person war nach außen hin vorkommen unauffällig.

Das ist bei solchen Tätern meistens der Fall, dass man nach außen nichts merkt. Ich persönlich habe ja unter anderem den Amokläufer von Winnenden begutachtet. Auch da war es so, dass alle Personen, die ihm noch kurz vorher begegnet sind, gesagt haben: „Nein, nein, der war völlig unauffällig. Das war ein netter Kerl.“ Kollegen, die ihn noch vorher in der Bahn getroffen haben, haben gesagt, er habe aufgeräumt gewirkt und sei gut aufgelegt gewesen.

Und das ist eben das Problem an der ganzen Sache. Man kann das alles nicht so gut erkennen, aber das ist gleichzeitig auch die Macht der Kränkungen. Ich kann also letztlich in diesem Zusammenhang nur auffordern, dass man erstens nicht voreilige Schuldzuweisungen macht, denn dazu ist so eine Tat viel zu komplex, als dass man es Einzelnen anlasten könnte. Und zum Zweiten, dass wir vielleicht doch immer bedenken, dass es in unserer Gesellschaft Menschen gibt, die sich ausgeschlossen fühlen, die zurückgezogen sind, die sich als vereinsamt erleben. Und denen es vielleicht gut tun würde, wenn man sie anspricht und dadurch aus ihrer Isolation, in der diese schrecklichen Fantasien heranwachsen, befreien könnte.