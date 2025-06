Österreich, das Land der Waffen

Ohne Jagdschein gibt es keine Waffenbesitzkarte und damit auch keine Schusswaffe. Faustfeuerwaffen dürfen ohnehin nur Jäger mit Waffenpass führen. Binder: „Ich würde mich freuen, wenn jeder Waffenbesitzer in Österreich eine Jagdausbildung mit entsprechender Schusswaffenkunde machen würde.“ An der derzeit gültigen Regelung für den Kauf von Langwaffen, die man ab 18 Jahren nach einer dreitägigen Wartezeit bei gutem Leumund anstandslos erwerben kann, sieht er keinen Änderungsbedarf. „Mit 18 Jahren ist man reif genug. Beim Bundesheer lernt man in diesem Alter ja auch den Umgang mit viel gefährlicheren Waffen“, so Binder.

An großen Änderungen im Waffengesetz haben auch der heimische Waffenhandel und die Waffenproduzenten wenig Interesse. Im Jahr 2024 gab es österreichweit rund 250 Waffenhandelsunternehmen, die rund 55 Millionen Euro Umsatz mit dem Verkauf von Schusswaffen erzielten. Die öffentliche Sicherheit, so die ARGE Zivile Sicherheit in der WKO, ist der zentrale Leitgedanke des Waffen-Fachhandels in Österreich. Wenn gewünscht, so die Antwort auf eine diesbezügliche Anfrage der Redaktion, werde man sich konstruktiv in den Austausch mit den zuständigen Behörden rund um das österreichische Waffenrecht einbringen.