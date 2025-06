Irgendetwas stimmt in der Erzählung nicht. Hat wahrscheinlich noch nie gestimmt und trotzdem liebt man dieses Bild von sich selbst und erzählt es gerne – und in Teilen völlig zu Recht – weiter: Österreich ist ein sicheres Land. Mehrheitlich gut verwaltet. Schön. Gemütlich sowieso. Ein Land, das sich mehr raushält als einmischt – aus guten Gründen, aber auch aus Bequemlichkeit und der Unlust anzuecken. Ein Land, das ziemlich oft weit weg von den Sorgen, die andere in ihren Ländern haben, durch die Zeiten gleitet und dabei allzu oft vor Veränderungen zurückschreckt.

Vieles in diesem Land funktioniert, ist stimmig – und wird im täglichen Klein-Klein gelegentlich zu selten gewürdigt. Das andere sorgt dafür, dass das Land zu oft im Mittelmaß steckenbleibt. Weil Veränderung als Bedrohung gilt. Nicht als Chance. Weil vieles schon immer so war, wie es eben ist. Kurzum: Österreich, die viel zitierte Insel der Seligen. In diesen Tagen aufgerüttelt durch einen Amoklauf am Grazer Gymnasium Dreierschützengasse – und aufgewacht mit einer überraschenden, für viele erschreckenden Erkenntnis: Dieses Land hat sich in den vergangenen zehn Jahren zunehmend selbst bewaffnet.