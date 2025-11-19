Alexander Hacke liest aus seiner Autobiografie

Parallel zur Publikation erscheint ein Hörbuch (Fabrique Records), das Hacke im Sommer 2025 in seinem Berliner Studio eingesprochen und gemeinsam mit dem Wiener Produzenten Peter Zirbs aufgenommen und produziert hat. Mit der Überarbeitung ergänzte der Berliner seine erstmals 2015 erschienenen Memoiren um die Zeit, in der er mit seiner Frau, der Künstlerin Danielle de Picciotto, als hackedepicciotto um die Welt tourte, Film- und Theatermusik komponierte und sein Werk stetig weiterentwickelte.

(S E R V I C E - Alexander Hacke: "Krach - Verzerrte Erinnerungen", Ventil Verlag, 320 Seiten, 26,50 Euro, ISBN 978-3-95575-246-0)