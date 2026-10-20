Zendaya steht vor dem Abschluss eines außergewöhnlichen Kinojahres. Am 17. Dezember startet in Deutschland „Dune: Part Three“, das Finale von Denis Villeneuves Wüstenepos, in dem die US-Schauspielerin zum dritten Mal die Kriegerin Chani spielt. Der Trailer zum Film schaffte es in Österreich in die YouTube-Trends.

Es ist bereits ihr vierter großer Kinofilm in diesem Jahr. Nach dem Beziehungsdrama „The Drama“ mit Robert Pattinson spielte Zendaya im Sommer die Göttin Athena in Christopher Nolans „The Odyssey“ und kehrte in „Spider-Man: Brand New Day“ als MJ an die Seite von Tom Holland zurück. Beide Sommerfilme spielten schon in den ersten Wochen jeweils rund 900 Millionen US-Dollar ein. Im September war die 30-Jährige zudem zum dritten Mal für einen Emmy als beste Hauptdarstellerin in der Serie „Euphoria“ nominiert.