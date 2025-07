Popfest Wien 2025 startet mit Christina Stürmer und über 50 Acts am Karlsplatz

Im Zentrum des Geschehens steht wie gewohnt die Seebühne vor der Karlskirche. Dort treten an den vier Festivaltagen unter anderem Pan Kee Bois, Cousines Like Shit, Crack Ignaz & LGoony, Kreisky, Eli Preiss, OSKA und viele weitere Künstlerinnen und Künstler auf.

Das neue Wien Museum ist erneut Teil des Festivalgeländes. Am Donnerstag stehen dort unter anderem der Zitherspieler Karl Stirner, die Singer-Songwriterin Magda sowie die Garage-Punk-Band Salamirecorder & The Hi-Fi Phonos auf dem Programm. Freitag und Samstag folgen u. a. Coucou Babe, Alicia Edelweiss und das Performance-Projekt Conte Potuto.

In der Technischen Universität (Prechtlsaal) erwartet das Publikum ein Club-orientiertes Line-Up mit Acts wie Pau, Cute Aggression, Mel E. Logan (Chicks on Speed), Kitana und Max Müller. Auch DJs wie Gusch, Mursal und Ebhardy bespielen die TU bis in die Nachtstunden.