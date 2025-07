Salzburger Festspiele: Als der Weltkrieg Realität war

Geboren am 30. Oktober 1963 in eine Hamburger Theaterfamilie, Ausbildung an der Münchner Falckenberg-Schule. Sprachraumweite Karriere an Spitzenhäusern in München, Berlin, Hamburg, Zürich. Seit 2002/03 regelmäßig am Burgtheater.

Zwei Kinder aus der Ehe mit Mavie Hörbiger, jetzt mit Marie-Luise Stockinger liiert.