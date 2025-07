Herbert Brandl: Ein Nachruf, der keiner hätte sein sollen

Passierte man die künstlich gezogene Bonsai-Baumgrenze in einem Innenhof im 8. Wiener Gemeindebezirk, eröffnete sich zunächst der Blick auf das große Tor des an Schönbrunn erinnernden „Stadthauses“. Beim Betreten desselbigen bekam man schließlich geboten, was man hinter natürlichen Baumgrenzen erwartet: atemberaubendes Gipfelpanorama.

Doch die wortwörtlich malerische Berglandschaft in Herbert Brandls Atelier bot mehr als bloß den einen Gipfel: reihum duellierten sich seine Berggiganten mit den hohen Wänden seiner Schaffensstätte – von stattlichem Format ragten seine Bergmassive bei unterschiedlichsten Witterungen monumental auf den Leinwänden empor. Und auch, wenn das erste Bergbild des 1959 in Graz geborenen Malers, das er bereits im Kindesalter in den hölzernen Treppenlauf seines Elternhauses in der Südsteiermark ritzte, sich am Vorbild des Matterhorns – sein Vater hatte es zuvor in Kohle gezeichnet – orientierte, waren seine Bergwelten später meist fiktiver Natur. Sie ahmten nicht nach, sondern waren vielmehr geistige Schöpfungen lasierender Farbschichten oftmals gepaart mit starker Linie, die meist zwischen Grafik und Malerei changierten. Letztlich eröffneten sich im Schaffensprozess eigene Bildwelten, die er virtuos zu begehen wusste.