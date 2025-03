„Wenn wir wieder zu Hause sind“: Vater-Sohn-Duo aus Österreich feiert internationalen Filmerfolg

Der Kurzfilm spielt während des Ersten Weltkriegs und erzählt die Geschichte zweier verfeindeter Soldaten. Trotz des grausamen Kriegsgeschehens bleiben ihre Träume, Hoffnungen und Ängste bestehen. Als sie sich auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen, tritt das Menschliche in den Vordergrund und die tragische Bedeutung des Krieges wird in eindrucksvollen Bildern eingefangen. Dabei setzt der Film nicht auf plakative Brutalität, sondern auf eine tiefgehende emotionale Erzählung – unterstützt von der kraftvollen Filmmusik Roland Baumgartners.

Der Komponist, der nach seinem Studium in Wien bei Leonard Bernstein in den USA weiterlernte, hat in seiner Karriere über 140 Filmmusiken sowie zahlreiche symphonische Werke geschaffen. Seine Kompositionen wurden unter anderem von der BBC, dem ORF und dem ZDF in Auftrag gegeben. Die Musik zu „Wenn wir wieder zu Hause sind“ verbindet große symphonische Klänge mit historischen Elementen aus dem frühen 20. Jahrhundert und unterstreicht so die emotionale Tiefe des Films.