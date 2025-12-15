Wenn die Kälte zur Lebensgefahr wird: Warum UNICEF jetzt für Kinder in Not handelt

Ähnlich dramatisch ist die Lage in der Ukraine: zerstörte Heizsysteme, beschädigte Häuser, fehlende Stromversorgung. UNICEF versorgt Familien mit Winterpaketen, die Kleidung, Schuhe und Decken enthalten und richtet warme Orte ein, an denen Kinder und ihre Familien Schutz finden, sich aufwärmen und psychologische Hilfe erhalten können.

Der 11-jährige Bohdan lebt in der Stadt Izyum, die beinahe komplett zerstört wurde. Sein Leben ist ständig in Gefahr, da Landminen rund um sein Haus verteilt sind. Deswegen muss er den gesamten Winter drinnen verbringen.

„Der Krieg hat mein ganzes Leben verändert. Meine Schule ist eine Ruine. Ich muss in der Küche schlafen, weil es nur dort einen Ofen gibt“, erzählt Bohdan traurig.

UNICEF verteilt jeden Winter Generatoren zur Wärmegewinnung. Außerdem wird der Fernunterricht gefördert, damit die Kinder trotz allem Zugang zu Bildung haben.