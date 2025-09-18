Innovation ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit

Viele Menschen verbinden UNICEF mit Nothilfe im Katastrophen- und Kriegsfall oder Bildungsprojekten. Welche Rolle spielen Innovationen in der Arbeit des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen?
Wenn UNICEF genannt wird, fallen den meisten sofort Impfkampagnen, Katastrophenhilfe oder Bildungsprojekte ein. Weniger bekannt ist jedoch, dass Innovationen seit Jahrzehnten ein zentraler Bestandteil der Arbeit der größten Kinderrechtsorganisation weltweit sind. Bereits in den 1950er-Jahren entwickelte UNICEF ein einfaches Hebammenset, das Geburten für Mütter und Babys sicherer machte – die erste Innovation ihrer Art.
Lösungen mit Wirkung
Innovation bedeutet nicht (nur) futuristische High-Tech-Roboter oder teure Systeme, sondern praxisnahe, wirkungsvolle Lösungen. Ein eindrucksvolles Beispiel ist die nährstoffreiche Erdnusspaste, die Millionen Kinder vor dem Hungertod bewahrt hat, oder Drohnen, die Medikamente in entlegene Regionen transportieren. Entscheidend ist stets, dass Lösungen praktikabel sind und schnell eine Verbesserung bewirken. Die Organisation ist überzeugt: „Wer in Innovation investiert, investiert in die Zukunft von Kindern.“ Innovationen sind der Schlüssel, um die Umsetzung der Kinderrechte auch unter schwierigsten Bedingungen voranzutreiben. Ziel ist es, neue Ideen innerhalb von weniger als zwölf Monaten in die Praxis umzusetzen – nachhaltig und global.
Gemeinsam etwas bewirken
Eine besondere Rolle spielen dabei Partnerschaften. UNICEF arbeitet eng mit Start-ups, Unternehmen, Regierungen und der Wissenschaft zusammen. Dieses vielfältige Netzwerk ermöglicht einen einzigartigen Blick auf globale Herausforderungen und die Chancen, sie gemeinsam zu meistern. Von seinen Partnern wünscht sich UNICEF vor allem Offenheit und Mut, neue Wege zu gehen. Denn nur durch Zusammenarbeit lassen sich zukunftssichere Lösungen schaffen, die Kindern weltweit Hoffnung, Chancen und eine bessere Zukunft schenken.
UNICEF im Gespräch: Warum kluge Innovationen keine Luxusfrage sind – sondern Hoffnung für Millionen Kinder weltweit.
Entdecken Sie, wie UNICEF mit innovativen Lösungen Kindern weltweit hilft: unicef.at/innovationen