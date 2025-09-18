Innovation ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit

Innovation bedeutet nicht (nur) futuristische High-Tech-Roboter oder teure Systeme, sondern praxisnahe, wirkungsvolle Lösungen. Ein eindrucksvolles Beispiel ist die nährstoffreiche Erdnusspaste, die Millionen Kinder vor dem Hungertod bewahrt hat, oder Drohnen, die Medikamente in entlegene Regionen transportieren. Entscheidend ist stets, dass Lösungen praktikabel sind und schnell eine Verbesserung bewirken. Die Organisation ist überzeugt: „Wer in Innovation investiert, investiert in die Zukunft von Kindern.“ Innovationen sind der Schlüssel, um die Umsetzung der Kinderrechte auch unter schwierigsten Bedingungen voranzutreiben. Ziel ist es, neue Ideen innerhalb von weniger als zwölf Monaten in die Praxis umzusetzen – nachhaltig und global.