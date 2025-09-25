Innovation ist für UNICEF kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit

Warum legt UNICEF heute so viel Wert auf Innovation?

Kinder wachsen in einer Zeit beispiel­loser Herausforderungen auf: einer Klimakrise, die bereits eine Milliarde Kinder einem extrem hohen Risiko aussetzt, einer raschen digitalen Umwälzung und zunehmender geopolitischer Instabilität. Traditionelle Ansätze reichen nicht aus. Innovation hilft UNICEF, sich schneller anzupassen, bewährte Lösungen weiter auszubauen und wichtige Dienstleistungen widerstandsfähiger zu machen. Ob es nun um Solarenergie geht, die in Pakistan Klassenzimmer während Stromausfällen am Laufen hält, oder um KI-Tools, die Überschwemmungen in Timor-Leste vorhersagen – Innovation bietet uns neue Wege, um unsere Kernmission zu erfüllen: das Recht jedes Kindes auf Gesundheit, Bildung und Sicherheit zu schützen.

Was unterscheidet UNICEFs Ansatz für Innovation von anderen?

UNICEFs Stärke liegt in unserer Reichweite und Glaubwürdigkeit. Mit einer Präsenz in 190 Ländern können wir lokale Innovatoren identifizieren, Lösungen in realen Kontexten testen und mit Regierungen zusammenarbeiten, um das, was funktioniert, in nationale Systeme zu integrieren. Innovation ist kein Nebenprojekt – es ist eine unternehmensweite Anstrengung. Unser Venture Fund ist UNICEFs Motor für bahnbrechende Technologien. Seit 2014 tätigen wir risikofreie Investitionen in Open-Source-Lösungen, die von Unternehmern aus Schwellenländern ent­wickelt wurden – von KI und Blockchain bis hin zu Femtech und Klima­innovation. Bis heute haben wir mehr als 150 Unternehmen in 87 Ländern unterstützt und 174 Millionen Menschen erreicht. Fast die Hälfte der Start-ups wird von Frauen geführt.

Welche Rolle können österreichische Unternehmen und Forschungsinstitute bei der Unterstützung dieser Agenda spielen?

Österreichische Unternehmen und Forschungsinstitute haben eine einzigar­tige Gelegenheit, ihr Fachwissen auf einer wirklich globalen Bühne einzubringen. UNICEF bietet die Brücke: Wir testen neue Lösungen in realen Bedingungen, entschärfen die Risiken für die Skalierung und integrieren sie in nationale Systeme. Das bedeutet, dass eine österreichische Innovation direkt vom Labor oder Forschungszentrum in Klassenzimmer, Kliniken und Gemeinschaften weltweit überführt werden kann.

Welche Rolle spielt der private Sektor in UNICEFs Innovationsagenda?

Der private Sektor ist ein entscheidender Partner, nicht nur als Finanzierungsquelle, sondern auch als Mitgestalter von Lösungen. Unternehmen bringen technisches Fachwissen, Kapital und die Fähigkeit, schnell zu handeln. UNICEF bringt Vertrauen, Reichweite und Legitimität.

Der Klimawandel ist eine der größten Bedrohungen für Kinder. Wie innoviert UNICEF in diesem Bereich?

Der Klimawandel bedroht die grund­legenden Dienste, auf die Kinder am meisten angewiesen sind. Wir kombinieren bahnbrechende Technologien mit bewährter Infrastruktur. Solar-Mikrogrids und Batteriespeicher können Impfstoffe kühl halten, KI-gesteuerte Frühwarnsysteme helfen Gemeinschaften bei Überschwemmungen oder Hitze­wellen. Mit Innovation30 haben wir untersucht, was es braucht, damit von Jugendlichen geführte Klimaschutzlösungen Fuß fassen können.

Viele Innovationen stocken in der ­Pilotphase. Wie hilft UNICEF dabei, diese zu skalieren?

Die größte Herausforderung ist die „fehlende Mitte“, wenn Projekte vom ­Pilotstatus zur großflächigen Einführung wechseln. UNICEF begegnet dem mit dem Aufbau von Kapazitäten und dem Spark Accelerator, der Seed-Finanzierungen und Mentoring bietet. So kann ein kleines Pilotprojekt Millionen von Kindern erreichen. Bis heute haben mehr als 80 Prozent unserer Portfolio­unternehmen zusätzliche Finanzierun­g erhalten.