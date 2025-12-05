Weihnachtsgeschenke mit Sinn: Schenken Sie doppelt Freude mit UNICEF Hilfsgütern

Weihnachten rückt mit bunten Lichtern und feierlicher Stimmung näher. Wie jedes Jahr im Dezember steht damit auch die große Geschenksuche für Freunde, Kollegen und Familie an. Während Kinder oft unzählige Wünsche haben und eine lange Liste ans Christkind schreiben, wissen viele Erwachsene nicht, was sie sich gegenseitig schenken sollen. Immer mehr Menschen entscheiden sich daher etwas Gutes zu tun und Spenden zu schenken.
Nutzen Sie das Weihnachtsfest und helfen Sie Kindern in Not
Mit einer Spende als Weihnachtsgeschenk machen Sie doppelt Freude: Sie schenken Ihren Liebsten etwas mit Sinn und helfen Kindern in Not. Das Geld für Geschenke nutzen Sie so für einen guten Zweck: Setzen Sie zu Weihnachten ein Zeichen der Hoffnung und spenden Sie Hilfsgüter für Kinder in Not!
Mit Ihrer Unterstützung kann UNICEF wichtige Hilfsgüter an Kinder und Familien in Not versenden. Um 36,70 Euro können Sie beispielsweise ein Kind mit warmer Winterkleidung versorgen. Ein Winterkleidungspaket enthält Haube, Schal, warme Jacke und Winterschuhe.
Schenken Sie mit Sinn in 3 Schritten
Produkt im UNICEF Shop auswählen: Mit wenigen Klicks können Sie Ihr Wunsch-Paket in den Warenkorb legen und mit dem Kauf leisten Sie eine ungewidmete Spende an UNICEF.
Personalisierte Urkunde erstellen und per Post oder Mail versenden: So landet das Weihnachtsgeschenk auch Last-Minute unterm Baum.
Ihre Spende kommt bei Kindern in Not an: Mit einer Spende ermöglichen Sie nicht nur dringend benötigte Hilfe, sondern schenken auch Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
Ihre Spende kommt an – Ihr Geschenk hilft!
Ihre Spende erreicht Kinder wie den neunjährigen Ahmed in Gaza. Er hat sein Zuhause verloren und musste vor Gewalt und Zerstörung fliehen. Die dünnen Stoffzelte des Flüchtlingscamps bieten ihm kaum Schutz vor Regen und Kälte. UNICEF verteilt Winterkleidungspakete überall dort, wo Kinder den harten Bedingungen des Winters schutzlos ausgeliefert sind. Mit einer Hilfsgüter-Spende unterstützen Sie diese wichtige Arbeit für Kinder in Not!
Mehr Informationen und Hilfsgüter zum Verschenken finden Sie unter https://unicef.at/unterstuetzen/spenden-schenken/