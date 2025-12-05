Weihnachtsgeschenke mit Sinn: Schenken Sie doppelt Freude mit UNICEF Hilfsgütern

Mit einer Spende als Weihnachtsgeschenk machen Sie doppelt Freude: Sie schenken Ihren Liebsten etwas mit Sinn und helfen Kindern in Not. Das Geld für Geschenke nutzen Sie so für einen guten Zweck: Setzen Sie zu Weihnachten ein Zeichen der Hoffnung und spenden Sie Hilfsgüter für Kinder in Not!

Mit Ihrer Unterstützung kann UNICEF wichtige Hilfsgüter an Kinder und Familien in Not versenden. Um 36,70 Euro können Sie beispielsweise ein Kind mit warmer Winterkleidung versorgen. Ein Winterkleidungspaket enthält Haube, Schal, warme Jacke und Winterschuhe.