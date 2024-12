UNICEF-Geschäftsführer Christoph Jünger: „Es funktioniert, was wir tun“

Herr Jünger, Sie sind seit drei Jahren Geschäftsführer von UNICEF Österreich. Da erlebt man sicher einiges. Welcher Moment aus dieser Zeit ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Besonders in Erinnerung bleibt mir der Beginn des Ukraine-Krieges. Noch am Tag davor glaubten wir nicht, dass es so weit kommt. Als es geschah, waren wir tief betroffen. Uns war klar, was das für unsere Arbeit, das Land und vor allem die Kinder und Jugendlichen dort bedeuten würde. Innerhalb kürzester Zeit wuchs der Umfang unseres Programms für die Ukraine von 15 Millionen auf knapp eine Milliarde US-Dollar. Wir richteten Auffangzentren an den Grenzen ein und versorgten Millionen Flüchtende mit Unterkünften, Nahrung, Medikamenten, aber auch psychologischer Unterstützung.

Gab es im vergangenen Jahr ein Projekt, das Ihnen besonders am Herzen lag?

Ja, die solarbetriebenen Wasserpumpen in Malawi. Nach dem Zyklon 2023 hielten diese Systeme stand, sodass die betroffenen Dörfer kaum Cholera-Fälle hatten. Solche Projekte bewirken enorm viel: Sauberes Wasser reduziert Krankheiten. Kinder, vor allem Mädchen, können länger in der Schule bleiben, da sie nicht ständig Wasser holen müssen. In einem der Dörfer, wo wir diese Wasserpumpen installiert haben, gibt es ein Gesundheitszentrum. Vor den Pumpen gab es dort weder Strom noch fließendes Wasser. Dort werden auch Kinder entbunden, eigentlich unglaublich. Und aufgrund des solarbetriebenen Systems konnten wir dort eine Wasserversorgung herstellen. So was verändert ganze Ortschaften nachhaltig.

In welchen Weltregionen war UNICEF 2024 noch besonders aktiv?

Überall, wo Krisen herrschen. Aktuell zählen Sudan, Ukraine, Gaza, Syrien zu unseren Schwerpunkten. In Syrien sehen wir momentan viel Positives. Trotzdem sehen wir auch, dass dort seit 28. November 370.000 Menschen vertrieben wurden, viele davon Frauen und Kinder. 370.000, in nur zwei Wochen! Deshalb sind wir sehr besorgt, wie sich die Situation dort entwickeln wird. Wir hoffen das Beste, aber Syrien ist einer unserer Schwerpunkte, und wird es auch im neuen Jahr bleiben. Afghanistan zeichnet für Syrien ein Stück weit ein Negativszenario vor. Ich hoffe wirklich nicht, dass es in Syrien so kommt. Aber wir hatten dort eine ähnliche Situation wie jetzt in Syrien, die Taliban haben sich moderat gegeben, sind dann aber sukzessive repressiver geworden. Afghanistan ist ein weiterer großer Schwerpunkt unserer Arbeit. Und auch in medial wenig beachteten Krisenherden sind wir tätig, wie der Demokratischen Republik Kongo und Äthiopien.

Sie haben den Nahen Osten und Gaza angesprochen. Dort gerieten Hilfsorganisationen wie UNRWA politisch zwischen die Fronten. Israel verhängte ein Arbeitsverbot über das Palästinenserhilfswerk, was UNICEF scharf kritisierte. Wie stehen Sie dazu?

Es gibt eine große Prämisse, die über unserer Arbeit steht: Wir sind politisch äquidistant. Unser Fokus liegt ausschließlich auf Kinderrechten. UNRWA spielt in Gaza eine zentrale Rolle, da es nicht nur Nothilfe leistet, sondern auch Teil des sozialen Systems in der Region ist. Ohne UNRWA wäre Hilfe in Gaza und anderen Gebieten schwer möglich. Wir mischen uns nicht in politische Diskussionen ein, das ist nicht unser Ziel und unser Mandat, sondern konzentrieren uns darauf, die Bedingungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien zu verbessern.