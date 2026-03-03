ABO

Wo Ideen zu Form werden

Subressort
Menschen
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Artikelbild

Walter Hösel

©martinrauchenwald.com
  1. home
  2. Aktuell
  3. Menschen

Kunst und Handwerk zeigen, was möglich ist, wenn Kreativität auf Präzision trifft – und warum genau dieses Zusammenspiel heute wichtiger ist denn je.

von Walter Hösel

Kunst und Handwerk – zwei Welten, die auf den ersten Blick unterschiedlich erscheinen, und doch untrennbar miteinander verbunden sind. Hier die schöpferische Kraft der Idee, dort die präzise Meisterschaft der Umsetzung. Erst im Miteinander entfaltet sich ihr volles Potenzial.

Künstlerinnen geben Gedanken Flügel, stellen Fragen, öffnen neue Horizonte. Handwerkerinnen schenken diesen Visionen Gestalt, Material und Beständigkeit. Gemeinsam erschaffen sie Werke, die weit über das Sichtbare hinausgehen – Dinge, die nicht nur schön, sondern auch sinnstiftend, nicht nur hand­gemacht, sondern herzensnah sind. In einer Welt, die sich immer schneller dreht, braucht es solche Orte der Begegnung von Kopf und Hand. Denn Kunst & Handwerk sind mehr als nur Tradition oder Ausdruck – sie sind ein Versprechen auf Zukunft.

Blurred image background

Zusammenspiel. Möbelstücke wie Lampen und Stühle haben nicht nur eine Funktion, sondern sind auch Ausdruck von Haltung

 © Beigestellt

Sie bewahren Wissen um Materialien, Techniken und Fertigkeiten, das Generationen verbindet. Gleichzeitig entstehen durch das kreative Zusammenspiel neue Wege, mutige Formen und nachhaltige Antworten auf die Fragen unserer Zeit. Die Zusammenarbeit von Künstlerinnen und Handwerkerinnen ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie Vielfalt zur Stärke wird. Unterschiedliche Sichtweisen, verschiedene Erfahrungen und individuelle Talente fügen sich zusammen wie die einzelnen Fasern eines Gewebes.

Vergangenheit und Zukunft

Wo Kunst & Handwerk sich begegnen, entsteht ein Dialog zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen ­Intuition und Präzision, zwischen Träumen und Realität. Es ist ein Miteinander, das Räume verwandelt, Menschen zusammenführt und den Alltag bereichert. So wird ein Stuhl nicht nur zum Möbelstück, sondern zum Ausdruck von Haltung. Ein Kleidungsstück nicht nur zur Bekleidung, sondern zum Symbol von Identität. Ein Objekt nicht nur zum Gebrauchsgegenstand, sondern zu einem Botschafter von Kreativität, Wertschätzung und Handarbeit.

Diese Zusammenarbeit ist unverzichtbar. Denn sie schenkt uns nicht nur Objekte von Wert und Dauer, sondern auch Geschichten, die uns berühren. Sie erinnert uns daran, dass jedes Werk von Hand und Herz gemacht ist – und dass in diesem Zusammenspiel das wahrhaft Menschliche liegt. Kunst & Handwerk bedeutet, Zeit zu investieren, wo Schnelligkeit dominiert. Qualität zu schaffen, wo Kurzlebigkeit regiert. Persönlichkeit einzubringen, wo Uniformität den Ton angibt. Und genau deshalb braucht unsere Gesellschaft diese Verbindung – als Gegengewicht, als Inspiration, als Quelle der Erneuerung.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 09/2026 erschienen.

Kunst & Kultur
Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Klaus Albrecht Schröder: Euphorisch zwischen Staubfontänen
Menschen
Klaus Albrecht Schröder: Euphorisch zwischen Staubfontänen
Laura Freudenthaler: Ein feministischer Blick auf Hexen
Menschen
Laura Freudenthaler: Ein feministischer Blick auf Hexen
Martin Suter: „Leben ist Arbeit und Arbeit ist Leben“
Menschen
Martin Suter: „Leben ist Arbeit und Arbeit ist Leben“
Bonnie "Prince" Billie freut sich über ein starkes Album
News
Bonnie „Prince“ Billy: Schildkröte unter den Schreiern
Salzburger Festspiele: Ära Hinterhauser droht vorzeitiges Ende
Politik
Salzburger Festspiele: Ära Hinterhauser droht vorzeitiges Ende
Die goldene Salzburger Festspielzeit geht leider bald zu Ende
Menschen
Die goldene Salzburger Festspielzeit geht leider bald zu Ende
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER