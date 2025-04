„Parsifal“ an der Staatsoper: So klingt der wahre „Karfreitagszauber“

Richard Wagner versah seine letzte Oper „Parsifal“ mit dem Attribut „Bühnenweihfestspiel“. Auf der Bühne ist davon in Kirill Serebrennikovs aufwühlender Inszenierung an der Wiener Staatsoper nur wenig zu sehen. Er verlegt die Gralsburg in ein Gefängnis. Die Gralsritter sind die Inhaftierten und ihre Wächter. Ein Gral kommt trotzdem im ersten Aufzug vor. Die Mythos aber bleibt erhalten, mehr noch wird auf kluge Weise in die Gegenwart übertragen. Ein unwissender, junger Mann kommt in eine in sich abgeschlossene Gesellschaft. Er versteht nicht, was dort geschieht. Erst Jahre später erkennt er, was er zu tun, den Gralskönig Amfortas zu erlösen. Das funktioniert aber nur mit dem Speer, der ihn verletzt hat.

Dass während des Vorspiel Videos gezeigt werden, muss man mögen. Aber Puristen können währenddessen die Augen schließen. In der aktuellen Serie an der Staatsoper ist man dazu geneigt, denn Axel Kober steht am Pult.