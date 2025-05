Vernissage: Erste KunstBURG zeigt Werke mit Wirkung

Den Auftakt der diesjährigen Spielsaison macht die KunstBURG – ein Unterformat der KulturBURG, das erstmals mit bildender Kunst das Repertoire erweitert. „Ich wollte das historische Gemäuer des Festsaals zum Leben erwecken, die visuelle Stille durchbrechen“, so der Intendant. Die Idee dazu kam ihm im Rahmen der Ausstellung FARBENWELT, bei der Nitschs farbexpressives Spätwerk dem gotischen Kirchenschiff der Ausstellungskirche St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt neues Leben einhauchte. Damals lernte er auch die Veranstalter, das Sammlerpaar Werner Trenker und Sonja Zsolnai-Kasztler, kennen. Das symbiotische Zusammenwirken alten Gemäuers und neuer Werke dürfte sich übertragen haben: „Ich bin unheimlich dankbar, mit den beiden zusammenarbeiten zu dürfen – ohne sie wäre all das nicht möglich gewesen.“