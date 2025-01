Erinnerungen an Otto Schenk

Zeit seiner Tätigkeit behängten ihn Mattbelichtete mit dem Diktum des Konservativen. Das war und bleibt Unsinn. Er arbeitete als Regisseur nur streng und konsequent am Text, auch, als eine Armee Zweit- und Drittklassiger das Postdramatische Theater zum Dogma erklärten.

Der Theatertext war ihm dabei so heilig wie der Notentext. Denn was überhaupt in Vergessenheit zu geraten droht, ist seine gewaltige Karriere als Opernregisseur, die ihn über Jahrzehnte durch die großen Häuser der Welt führte. Keiner hat es seit der Premiere anno 1968 gewagt, seinen mit Leonard Bernstein modellierten „Rosenkavalier“ aus dem Repertoire der Staatsoper zu eliminieren. Als das vor nicht so langer Zeit am Koproduktionsort München geschah, waren die Proteste ungeheuer. Aber noch verhalten angesichts des Sturms, der sich erhob, als die New Yorker Met seinen Wagner’schen „Ring“ ersetzte. In der Staatsoper bewährt sich unsinkbar sein „Liebestrank“. „Fidelio“, bekannterweise nicht seine beste Arbeit, wird nächstes Jahr durch eine Inszenierung des ebenfalls klug „konservativen“ Nikolaus Habjan ersetzt.

Der „Rosenkavalier“ war nicht die einzige Arbeit an der Wiener Staatsoper, mit der er bis auf weiteres uneinholbare Maßstäbe gesetzt hat. „Hoffmanns Erzählungen“ gerieten ihm zur Apotheose der deutschen Schwarzromantik, und wer in seiner „Lulu“ Anja Silja, Hans Hotter, Waldemar Kmentt und Gerhard Stolze erleben durfte, ist sich sicher, nie näher an Wedekind gewesen zu sein.