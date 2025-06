Ort: Vereinigtes Königreich, Südengland, Blacksole Farm, Herne Bay CT6 6LA

Text © Will Ellsworth-Jones

Als Banksy 2018 vor einem ungläubigen Publikum bei Sotheby’s die Selbstzerstörung von „Girl with Balloon“ organisierte, schien es, als hätte er seinen Standpunkt zur Vergänglichkeit seiner Kunst untermauert. Doch fünf Jahre später inszenierte er nicht nur die Zerstörung eines Gemäldes, sondern eines ganzen Gebäudes mit einem seiner Werke.

Er hat das nie zugegeben, aber es braucht nicht viel Detektivarbeit, um herauszufinden, dass Banksy beim Malen von „Morning is Broken“ auf das Sperrholz, das ein Fenster eines verfallenen Bauernhauses schützt, wusste, dass der kleine Junge, der freudig seine Well-blechvorhänge öffnet, nur noch wenige Tage zu leben hatte.

Das Bauernhaus am Rande von Herne Bay, Kent, lag zwar in der Nähe einer Hauptstraße, war aber durch Gestrüpp und Büsche völlig abgeschirmt. Es war fast fünfhundert Jahre alt und stand die letzten Jahre leer und verlassen da. Im Dezember 2022 erhielt der Eigentümer, Kitewood Estates, die Genehmigung, das Haus abzureißen und dort 67 Wohnungen zu bauen. Goody Demolition stellte dem Gemeinderat im Januar 2023 eine Abrissankündigung zu, woraufhin alle Grundstückseigentümer in der Nähe offiziell informiert wurden und der Gemeinderat Goody grünes Licht gab. Es wurde alles nach Vorschrift gemacht; es war kein Geheimnis, dass das Gebäude abgerissen werden sollte.

Das Abriss-Team begann im März 2023 mit der Absperrung des Geländes. Obwohl sie es nicht bemerkten, war der Banksy bereits dort, aber nur für kurze Zeit. Wie kurz, ist unklar, aber der Fußweg, der direkt am Bauernhaus vorbeiführt, wurde von Kunden auf dem Weg zu einem neuen Sainsbury’s-Supermarkt genutzt. Wäre der Junge längere Zeit dort gewesen, hätte sich das nicht nur bei ein paar Einkäufern herumgesprochen.

Was mich davon überzeugte, dass Banksy es zerstören wollte, bevor jemand es in die Hände bekam, war die Tatsache, dass er erst am Tag nach dem Abriss auf Instagram den Besitz des Bildes bestätigte. Zwei der drei Bilder, die er hochgeladen hatte, zeigten den Jungen, aber das dritte zeigte die Abrissarbeiter bei der Arbeit und die zerstörte Mauer. Das Team Banksy war also vor Ort gewesen und hatte darauf gewartet, diesen Moment festzuhalten.

Aber wie bei „Girl with Balloon“, wo der im Bilderrahmen versteckte Schredder anhielt und die Hälfte des Bildes überlebte, verschwand auch „Morning is Broken“ nicht vollständig. Als das Abriss-Team entdeckte, was es getan hatte, kramte es in seinem Müllcontainer und fand einen Großteil des Jungen noch intakt, obwohl die beiden großen Sperrholzstücke zusammengefügt werden mussten. (Der Katze des Jungen war es nicht so gut ergangen – von ihr war nicht viel mehr als ihre Ohren übrig.)

Das Sperrholz wurde den Eigentümern der Baustelle übergeben, wobei unklar ist, was mit den „Vorhängen“ aus Wellblech geschah. Es ist anzunehmen, dass der Junge restauriert wird und eines Tages mit oder ohne die Vorhänge auf dem Markt erscheint. Der Versuch von Banksy, ein Werk an eine Wand zu sprühen und es verschwinden zu lassen, bevor jemand anderes davon profitieren kann, wird also sicherlich damit enden, dass jemand viel Geld verdient.