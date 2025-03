Tobias Moretti über „Zigeuner“, das Canceln, übertriebene Beflissenheit und die unterschätzte Operette

Was tun mit der Operette? Sie im Uferschlamm des Neusiedler Sees verbaggern, weil zum Ersäufen der Wasserstand nicht reicht? So wie in Mörbisch, wo sie ihre Haupt- und Residenzstadt hatte, ehe dort auf Geheiß des Ehepaars Doskozil das Gendarmenohr-­kompatiblere Musical loszubrüllen begann? Oder sie in Schwärze versenken wie die „Csárdásfürstin“, die in der Volksoper wegen ihres Uraufführungsjahres 1915 von jeder Anwandlung des Frohsinns gesäubert wurde?

Und das sind noch Nebenschauplätze, verglichen mit dem Himalaya des Anstoßes: Der „Zigeunerbaron“ ist generalverdächtig, wegen des Titels und des Personals. Leider zählt er aber auch zum Genialsten und Beliebtesten der Genre-­Geschichte. Deshalb hat die Intendanz des Strauß-Jahres Gegenmaßnahmen auf reputativem Höchstniveau angeordnet: Der gefeierte deutsche Dramatiker Roland Schimmelpfennig hat das Libretto mit den vielen Prosapassagen neu geschrieben, der Titel lautet jetzt „Das Lied vom Rand der Welt oder der ,Zigeunerbaron‘“ mit demonstrativen Binnen-­Anführungszeichen.

Die titelgebenden Zigeuner gibt es nicht mehr, wir befinden uns in einer weltentlegenen Sumpflandschaft, in der sogenannte „Stahlnomaden“, ausgestoßene Wanderarbeiter, nach ihrer Heimkehr ihr Recht auf Glück behaupten.

Im Ensemble treffen einander Sänger und Schauspieler verschiedener Güteklassen. Tobias Moretti steht unbestritten an der Spitze des Ganzen.

Und die brillante Musicbanda Franui unter ihrem Leiter Andreas Schett hat, nach bewährtem und meist akklamiertem Verfahren, die Partitur raffiniert umorchestriert. Zu Holz- und Blechbläsern, Hackbrett und Zither kommen diesmal Streicher des RSO, dessen Erhaltung die Teilnehmer des News-Gesprächs fünf Tage vor der Premiere mit Nachdruck fordern. Weder Moretti noch Schett wollen da auch nur den Schatten eines Zweifels aufkommen lassen.

Apropos Zweifel: Warum sich den Drohungen der Ahnungslosen beugen und das Stück verändern? Tatsächlich haben Schimmelpfennigs Dialoge Poesie, obwohl sie das auf der Bühne (mit Auto) Gezeigte ständig repetierend nochmals erzählen.

Aber die Musik? Er habe sich die Aufnahme Nikolaus Harnoncourts vorgenommen, und da kam „das Gefühl, man hat zu viel gegessen“, sagt Schett. Solch ein Übermaß toller Melodien, Wendungen und Themen in solch einem Libretto! Musikalische und textliche Reduk­tion täte dem Gesamten gut. „Der musikalische Untergrund ist renoviert, Instrumentierung, Harmonie, ­Rhythmik. Der Welt, in der das jetzt spielt, tut ein neuer Blick gut. Der Staub ist weg, der Brokat ist weg, und trotzdem bleibt es in all seiner musikalischen Größe.“