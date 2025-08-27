Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt

Die gegenwärtig wohl erfolgreichste Sängerin der Welt und der Star-Tight-End und Super-Bowl-Sieger der Kansas City Chiefs bestätigten damit, worauf viele Fans weltweit seit langem gehofft hatten. Ed Kelce, Travis Kelces Vater, verriet wenig später in einem TV-Interview Details des Heiratsantrages: Demnach war es ein Garten in der Stadt Lee's Summit im US-Bundesstaat Missouri, wo Kelce (35) um die Hand von Pop-Superstar Swift (35) anhielt.

Im Interview mit dem US-Sender "News 5 Cleveland" erzählte der zukünftige Schwiegervater der Sängerin weiter, dass sein Sohn vor knapp zwei Wochen um Swifts Hand angehalten habe. Travis habe eigentlich noch bis diese Woche warten wollen, um eine größere Sache vorzubereiten, verriet der Vater. Doch er habe seinem Sohn wiederholt gesagt, jeder Ort sei etwas Besonderes, solange er aufs Knie gehe und seiner Freundin die Frage stelle.

Travis und Taylor waren demnach auf dem Weg zu einem gemeinsamen Dinner, als der NFL-Spieler die Sängerin dazu überredete, vorher in dem malerischen Garten ein Glas Wein zu trinken. Nach der "wunderschönen" Verlobung hätten die beiden über FaceTime gleich ihre Väter und Mütter eingeweiht, erzählte Ed Kelce.

Bereits im Sommer 2023 hatte sich Kelce um die Aufmerksamkeit der Sängerin bemüht, nachdem er ein Konzert ihrer alle Rekorde brechenden "Eras Tour" besucht hatte.

In einem Podcast verriet der NFL-Star später, er habe Swift damals über ihr Umfeld kontaktiert - mit Erfolg. Nur wenige Monate später erschienen die beiden erstmals gemeinsam bei einer Afterparty zur TV-Show "Saturday Night Live" in New York. Bereits wenige Minuten nach Veröffentlichung des Posts hatten Millionen Nutzerinnen und Nutzer den Beitrag gelikt. Er schickt sich an, einer der erfolgreichsten in der Geschichte des sozialen Netzwerks zu werden.

Seitdem zeigten sich Swift und Kelce regelmäßig öffentlich. Die Sängerin besuchte zahlreiche Footballspiele, oft in Begleitung von Familie oder prominenten Freunden. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt ein Moment im November 2023, als Swift während eines Konzerts den Songtext von "Karma" in eine Liebeserklärung an Kelce abänderte: "Karma ist der Typ von den Chiefs, der direkt zu mir nach Hause kommt."

Auch privat wuchs das Paar offenkundig schnell zusammen. Die Familien beider Seiten wurden früh einbezogen - Weihnachten 2023 feierten Swift und Kelce gemeinsam mit ihren Eltern in Kansas City. Später verriet Kelce, sie verbinden ähnliche Werte: "Ihr Team ist ihre Familie", sagte er in einem Interview.

Die Beziehung wurde im Laufe der Monate zunehmend ernster. Im Sommer 2024 trat Kelce erstmals bei einem Swift-Konzert auf die Bühne, wenig später postete Swift ein gemeinsames Foto mit Kelce und der britischen Königsfamilie. Ihre Zeit zu zweit verbringen Swift und Kelce inzwischen oft außerhalb des Scheinwerferlichts und fernab des Trubels.

Das Paar entwickelte sich rasch zu einem popkulturellen Phänomen - weit über Sport- und Musikfans hinaus wurde das Pärchen bekannt. Das könnte auch daran liegen, dass Swift und Kelce zwei der einflussreichsten Sphären der US-amerikanischen Gegenwartskultur besetzen: Stadion und Bühne.

In einer Zeit politischer Spannungen und gesellschaftlicher Spaltung bot das Paar eine seltene Form medialer Einigkeit - weitgehend gefeiert von Boulevardmedien, Talkshows und sozialen Netzwerken gleichermaßen. Ihre öffentliche Präsenz prägt öffentliche Debatten über Ruhm bis hin zu Geschlechterrollen und den Einfluss von Prominenz auf nationale Identitätsbildung.

Doch während viele Prominente in den USA politisch immer wieder klar Stellung beziehen, halten sich Swift und Kelce eher zurück - auch wenn die Sängerin im Wahlkampf Kamala Harris in einem Social-Media-Post unterstützte und dafür bekannt ist, für den rechtspopulistischen Präsidenten Donald Trump nicht allzu viel übrig zu haben. Damit schafft das Paar eine Gratwanderung, die sie massentauglich und kommerziell erfolgreich macht.

Umso bemerkenswerter Trumps Gratulation: Eine Journalistin überbrachte dem Republikaner die Nachricht während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus und bat ihn um einen Kommentar. Trump rückte zunächst den Sportler in den Vordergrund und sagte: "Nun, ich wünsche ihm viel Glück." Dann nannte er Kelce einen "großartigen Kerl" und "großartigen Spieler", bevor er nachschob, auch - die weltweit viel berühmtere - Swift sei eine "wunderbare Person". "Ich wünsche ihnen viel Glück", sagte er.