So lässig wie er seine extravagante Zander-Debreziner-Kreation beschreibt, die er am Opernball auftischt, interpretiert Philip Rachinger Fine Dining. Der mit zwei Michelin-Sternen dekorierte Chef gibt am 27. 2. sein Operndebüt. Im Gepäck hat der Mühlviertler sein „Versautes Punschkrapferl“ und die Leidenschaft für Kulinarik, die seiner Familie seit sechs Generationen den Weg in die Zukunft weist