„Steirereck“ wieder unter den 50 besten Restaurants der Welt – „Maido“ in Lima auf Platz 1

Das beste Restaurant des Jahres 2025 befindet sich einem internationalen Ranking zufolge in Peru. Das Lokal „Maido“ in der peruanischen Hauptstadt Lima führt die Liste der 50 besten Restaurants der Welt an, die am Donnerstag von der britischen Verlagsgruppe William Reed veröffentlicht wurde.

Auch Österreich ist heuer wieder im Ranking vertreten: Das „Steirereck“ in Wien schaffte es diesmal auf den 33. Platz in der renommierten Bestenliste.