Whisky als Geldanlage: Flüssiges Kapital

In Österreich, so Haider, steht aktuell noch der Genuss im Vordergrund. Sonderabfüllungen, wie zum Beispiel limitierte Editionen, seien aber auch für Investoren zunehmend von Interesse, so die Produzentin. Haider bietet eine „Selected Single Cask“-Linie an, bei der Kunden Anteile an einem oder auch ein komplettes Whiskyfass erwerben können. „Die Wahrscheinlichkeit, dass ein heute abgefüllter Whisky in zehn bis 20 Jahren einen signifikanten Sammlerwert besitzt, ist durchaus gegeben, vorausgesetzt, es handelt sich um das richtige Produkt.“

Für Investitionen in Whisky ist eine gründliche Recherche entscheidend, so Haider. „Besonders gefragt sind Abfüllungen aus sogenannten ‚lost distilleries‘, also stillgelegten Brennereien, bei denen die Verknappung bereits gegeben ist.“