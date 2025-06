Vienna Rumfestival 2025: Mehr Raum, mehr Rum, mehr Vielfalt

Wenn sich am 19. und 20. September 2025 die Tore der Ottakringer Brauerei öffnen, wartet auf Besucher:innen des Vienna Rumfestivals nicht nur ein runder Geburtstag, sondern auch eine Premiere in mehrfacher Hinsicht: Das Festival feiert sein zehnjähriges Bestehen – und dehnt sich erstmals auf drei Ebenen der Location aus. Damit bietet das Event 2025 so viel Raum für Rumkultur wie noch nie zuvor.

„Was vor zehn Jahren als leidenschaftliches Herzensprojekt begann, ist heute eines der größten Rum-Events Europas“, sagt Initiator und Veranstalter Nicolas Hold. Für das Jubiläum hat sein Team das Festivalkonzept umfassend erweitert. Neben einer Rekordanzahl an Aussteller:innen aus dem In- und Ausland steht das Erlebnischarakter stärker im Mittelpunkt als je zuvor.