Was denn das Stärkste, Beste und Schönste gewesen sei, das man im verlöschenden Jahr gesehen, gehört oder auf anderen Wegen zu sich genommen habe: Das wird unsereins um diese Zeit ständig gefragt. Auch von sich selbst. Denn das, was muttersprachliche Förderklassler „Ranking“ nennen, hat bei aller Uneleganz auch seine Vorzüge: Man kann sich auf lauter Stattgefundenes zurückziehen, statt Prognosen zu stellen, und kann dabei die eigenen Fehlprognosen eines ganzen Jahres diskret revidieren, ohne eigens auf sie verweisen zu müssen.

Wenn Sie mich also fragen, was das Stärkste, Beste und Schönste war, das mir in diesem Jahr in Kunstbelangen untergekommen ist, so muss ich größer denken: In den vergangenen zwei, drei Jahren hat mich nichts vergleichbar in den Himmel befördert wie Hans Pfitzners „Palestrina“ an der Wiener Staatsoper. Die sich verdienstvollerweise nicht mit einer Neuinszenierung aufgehalten, sondern die 25 Jahre alte, grundsolide, beglückend unambitionierte Arbeit von Herbert Wernicke neueinstudiert hat.

Damals haben sich Interesse und Begeisterung in engsten Grenzen gehalten, was 1) am sedierenden Titeltenor Thomas Moser und 2) an den halbwegs frischen Erinnerungen lag: Jahrhundertbesetzungen mit Anton Dermota, dem auch Regie geführt habenden Hans Hotter, Eberhard Waechter, Wolfgang Windgassen oder Gerhard Stolze waren noch in den Siebzigerjahren Standard.