Spitzentöne: Ein Jahresrückblick

So, jetzt geht es endlich in die Welt hinaus und wird entsprechend riskant. Zum Beispiel erinnere ich mich, wie wir jungen Feuerköpfe bei der sozialdemokratischen „AZ“ anno 1979 die Islamische Revolution gefeiert haben: Endlich war der Schah weg, der vom Westen gekaufte Faschist mit der mörderischen Geheimpolizei SAVAK, dem die Wiener Adabeis anlässlich seiner periodischen Durchuntersuchungen beim Internisten Fellinger die Schleimspur legten! Aber die alten Leser, die teils selbst noch am Austrofaschismus studieren konnten, wie das ist, wenn die Religion an der Macht ist, haben uns zur Rede gestellt: Seid ihr wahnsinnig, die reaktionären Pfaffen zu bejubeln? Die Geschichte belegt, dass sie nicht unrecht hatten.

Ob der jetzt in Syrien regierende islamistische Terrorhäuptling dem verjagten Blutdiktator vorzuziehen ist? Mich dürfen Sie das nicht fragen. Ich weiß ja nicht einmal, wie viele Anhänger des Terrorhäuptlings in der EU aufhältig sind, ob sie heimkehren werden und ob wir jetzt womöglich der flüchtigen Klientel des Blutdiktators Schutz gewähren müssen.