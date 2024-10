Die Sache mit dem Bankomaten ist der Geschäftsführung der Vereinigten Bühnen Wien (VBW) klarerweise geschenkt. Dass die Erste Bank die Filiale Linke Wienzeile dichtmacht, eine Woche, bevor das vier Hausnummern entfernte Theater an der Wien nach zweieinhalb Jahren Umbauzeit sozusagen wiedereröffnet: Das ist höhere Gewalt. So viele Wütende, die bloß tollkühn ein Programm erwerben oder an der Garderobe ein Trinkgeld geben wollten, habe ich jedenfalls noch nie das unüberblickbare Areal des angrenzenden Naschmarkts durchkämmen sehen (ich selbst bin an der Fahndung nach analogen Zahlungsmitteln aus Zeitgründen gescheitert).

Wobei das mit der Überblickbarkeit des Naschmarkts relativ ist: Hat man die tendenziell uncharmanten Pausenräume im ersten Stock erreicht, befindet man sich den Hinweistafeln zufolge im „Himmel“. Den man sich aber eventuell anders vorgestellt hat, wenn man die neue Aussichtsterrasse vor den Buffeträumen betritt: Der Blick schweift über die rostigen Blechdächer des Marktareals bis an den engen Horizont, malerisch begrenzt durch den plattenbauartigen Wohnblock auf der anderen Seite der Wienzeile. Untermalt von der unendlichen Melodie des Abendstaus, lädt dieses wahre Filetstück des Umbaus zum Pausengenuss ein.

Die Vorzüge überwiegen

Nun liegt mir nichts ferner, als mich hier in außerkünstlerischen Übellaunigkeiten zu verlieren. Die Bausubstanz wurde, mit Ausnahme der grotesken Terrasse, nicht beeinträchtigt, der variable Orchestergraben ermöglicht auch das Spielen größerbesetzter Werke. Auch die 81 Millionen mehr, die das Sanierungsprojekt gekostet hat, sind mit gutem Willen zu rechtfertigen. Wenn eine Bausubstanz von historischer Höchstbedeutung über Jahrzehnte verfällt, tun sich im Verlauf der Instandhaltungsmaßnahmen ungeahnte Zusatzmalefizien auf. Und dass man jetzt, nach zweieinhalb Jahren, drei weitere Monate ein Notprogramm fahren – heißt: drei Premieren absagen –muss? Die Elbphilharmonie in Hamburg wurde sieben Jahre zu spät und zehnmal teurer als veranschlagt eröffnet. Heute ist sie ein Glanzstück. Und ihr Wiener Intendant Christoph Lieben-Seutter, der sie nie von innen gesehen hätte, wäre sein Vertrag nicht verlängert worden, reüssiert auf das Schönste.

Womit ich beim Entscheidenden bin, nämlich dem Künstlerischen. Dem Intendanten, dem renommierten norwegischen Regisseur Stefan Herheim, wurde seit seiner Bestellung nicht gut mitgespielt. Und das ist die andere Seite, die schon eher auf Managementprobleme verweist. Man hatte Herheim zum Amtsantritt im September 2022 ein bespielungsfertiges Haus versprochen. Stattdessen musste er sich zwei Jahre in der betonenen Trostlosigkeit der Halle E im Museumsquartier behelfen.

Dabei gingen Abonnenten verloren: Das Theater an der Wien ist schon kraft seiner Geschichte ein auratischer Ort, hier wurde der „Fidelio“ uraufgeführt, die „Fledermaus“, die „Lustige Witwe“, der „Vogelhändler“, Kleists „Käthchen“ und Grillparzers „Ahnfrau“, das Meiste von Anzengruber, Gottfried von Einems „Jesu Hochzeit“ und in der grob zweckentfremdenden Zeit der Musical-Bespielung immerhin „Elisabeth“.