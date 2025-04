Spitzentöne: Das große posthume Friedenswerk des Papstes und parlamentarischer Kriegstourismus

Zu grellerer Unzeit als die Delegation österreichischer Parlamentarier hätte man sich nicht auf Reisen begeben können. Am Karfreitag waren die Kriegstouristen von SPÖ, ÖVP, Grünen und Neos ins schwer heimgesuchte Charkiw aufgebrochen – mit journalistischer Entourage, wie wir es aus den „Letzten Tagen der Menschheit“ kennen. Im Südosten der ukrainischen Stadt hatte eine russische Rakete eingeschlagen, und jetzt galt es, die Weltmeinung weiter auf Krieg zu trimmen. Der außertouristische Zweck des Unternehmens blieb zwar im Dunkeln. Denn die damit zu beeindruckende Welt von 575 Kilometern Ausdehnung in Ost-West-Richtung hat sich infolge ihrer Neutralität von Kriegshandlungen fernzuhalten und sollte dafür dankbar sein. Nach all den Erfahrungen der martialischen Zeiten 1914 ff., deren 80 Jahre zurückliegendes vorläufiges Ende wir gerade feiern.

Dennoch watete die Delegation beherzt durch Verwüstungen, wie es unsere Politiker kamerabegleitet in Hochwassergebieten gelernt haben. Für die Unzukömmlichkeit belohnte sie sich durch minutenlanges Heraustreten aus der Unbedanktheit eines parlamentarischen Mittelbänklerdaseins.