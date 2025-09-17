Şinasi Bozatli: "Eigentlich sollte ich Archäologe sein!"

Zuhause fühle sich der Kosmopolit, der heute zwischen Wien, Ankara, Bodrum und New York pendelt und arbeitet, immer dort, wo er sich gerade aufhält. „Wenn ich durch die Straßen Wiens gehe, fühl ich mich genauso wenig als Türke, wie in den USA als Österreicher – ich bin einfach da, im Hier und Jetzt.“ Sich darauf einzulassen und anzupassen, sei ausschlaggebend. Nur wenn das gelingt, könne man sich überall zuhause fühlen. Außerdem wichtig: ein regelmäßiger Tapetenwechsel. „Bloß nicht sesshaft werden“, mahnt er mit breitem Grinsen. „Ehe man sich versieht, beginnt man, von einem ‚bei uns‘ zu sprechen und damit verfällt man in Gewohnheit, die einen im Genuss einschneidet – das engt ein.“

Und für Enge ist in Bozatlis Welt kein Platz. Immerhin stünde sie seinem Schaffen diametral entgegen. Sein kosmopolitisches Dasein spiegelt sich sinnbildhaft in der Vielschichtigkeit seines Œuvres wider. Dennoch scheint es, als wäre er – anders als im echten Leben – in der Kunst längst angekommen: Die Malerei scheint, zumindest heute, Medium seiner Wahl zu sein. Das Talent dafür hatte man früh erkannt – und gefördert. Für seine Eltern stand schnell fest: der Sohn wird weder Anwalt noch Mediziner oder Ingenieur. Wie einst Picasso, der neben Matisse und Cézanne größtes Vorbild des Künstlers ist, war auch Bo­zatli früh der Überzeugung, er könne nichts anderes, außer malen und zeichnen. „Darin war ich immer gut – ganz im Gegensatz zu den Hauptfächern“, schmunzelt er. Die Matura? Ein quälender Kampf. Die Aufnahmeprüfung an der Akademie in Gazi, wo Bozatli Malerei und Bildhauerei studierte, gelingt hingegen auf Anhieb. Doch seine Entscheidung, als Künstler leben zu wollen, forderte ihren Tribut: „Als ich beim Vater meiner ersten großen Liebe um deren Hand anhielt, hat er mich davongeschickt.“ Einen Künstler, dessen Zukunft ungewiss ist, könne man nicht heiraten. Vor allem nicht in der Türkei der 70er-Jahre.