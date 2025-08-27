Spitzentöne: Salzburger Festspiele – Wohin steuert die Schauspielsparte?

So bleibt der mittlerweile gekündigten Spartendirektorin Marina Davydova von zwei überschaubar geglückten Saisonen das Hauptverdienst, Diehl zurückgeholt zu haben. Dabei war das Gebotene im Gegensatz zu ihrer horriblen Einstandssaison heuer diskutierbar. Aber von konsolidierten Verhältnissen ist die Schauspielsparte, schicksalhafte Nummer drei hinter Oper und Konzert, dennoch ein Stück entfernt.

Und das seit Menschengedenken. Um sich an diesbezüglich konfliktfreie Zeiten zu erinnern, muss man sich zuerst in die frühesten Neunzigerjahre bemühen: Der belgische Radikalreformer Gerard Mortier war nach Salzburg berufen worden, um die Festspiele aus der panischen Lethargie nach Karajans Tod zu erlösen. Als Schauspieldirektor konnte er Peter Stein verpflichten, ein maßloses Genie von ebensolchen Ansprüchen. Der kluge Kunstminister Rudolf Scholten stellte deshalb ein Sonderbudget zur Verfügung, und Stein drang mit breitwandigen Shakespeare-Inszenierungen vom Zimmer-Kuchl-Kabinett-Betrieb im Landestheater bis in die imperiale Felsenreitschule vor.

Es kam, wie es kommen musste: Mortier brauchte die Festspielhäuser für sein Opernprogramm und exilierte größer dimensionierte Schauspielproduktionen auf die dafür adaptierte Pernerinsel im fernen Hallein. Als dann auch noch das Sonderbudget verbraucht war, begann der Streit um Geld und Bedeutung, der seither nur zur Ruhe kam, als Schauspieldirektor Sven-Eric Bechtolf kurzfristig sein eigener Intendant wurde.