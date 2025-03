Riccardo Muti und The Philharmonic Brass: Ein Klangwunder aus Blech

Bessere Voraussetzungen für den Start eines Plattenlabels sind kaum vorstellbar: philharmonischer Goldklang und ein Dirigent von Weltbedeutung. Die Rede ist vom Album „Italiana!“, dem ersten, das bei Supreme Classics erscheint. Paul Halwax, Tubist der Wiener Philharmoniker und neben Hardo Gruber Gründer des Labels Supreme Classics, überzeugte keinen Geringeren als Riccardo Muti, mit der Blechbläserformation The Philharmonic Brass Werke von Albinoni bis Verdi einzuspielen.



„Es grenzt an ein Wunder, dass diese Gruppe von Musikern wie ein exzellentes Orchester klingt. Die Virtuosität ist erstaunlich, der Klang ist rund, ausdrucksstark“, schwärmt Muti und hebt die Virtuosität der einzelnen Musiker hervor. Erstaunlich sei es, wie die Trompeten die Streicherpassagen bei Rossinis „Wilhelm Tell“-Ouvertüre intonieren, gibt er ein Beispiel. Das Lob spricht der Dirigent, der bei Interpretationen von Verdi oder Rossini kein Pardon kennt, aus Überzeugung. Ein Indiz dafür ist, dass er die Arbeit mit The Philharmonic Brass fortsetzen will.

