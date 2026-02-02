Wegen Benkos Signa: Gewinneinbruch bei Bank Julius Bär

Die Nachwehen des Signa-Desasters Schweizer haben der Bank Julius Bär das Ergebnis 2025 verhagelt. Der Gewinn des Vermögensverwalters sank um ein Viertel auf 764 Mio. Franken (834,3 Mio. Euro), wie Bär am Montag mitteilte. Ebenfalls negativ wirkte eine Belastung aus dem Verkauf des Brasilien-Geschäfts. Das Geldhaus sammelte bei seinen reichen Privatkunden 14,4 Mrd. Franken an frischem Geld ein.

Damit wuchs die nach der UBS größte reine Privatbank der Schweiz auf das Jahr hochgerechnet um 2,9 Prozent, während sich die eigene Vorgabe auf etwa 3,0 Prozent belief. Zusammen mit den Kursgewinnen an den Finanzmärkten sorgten die eingeworbenen Neugelder dennoch dafür, dass die insgesamt verwalteten Vermögen um fünf Prozent auf den Rekordwert von 521 Mrd. Franken kletterten.