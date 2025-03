Premiere: „Feministische Avantgarde“ im Wiener Stadtkino

So inszenierten sie sich eben „VERWEGEN. MUTIG. RADIKAL.“ – spielten in ihren Arbeiten oftmals selbstironisch mit stereotypen Rollenzuweisungen und unterwanderten provokant tradierte Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit. Während etwa die 2003 verstorbene Künstlerin Birgit Jürgenssen in ihren „Hausfrauenzeichnungen“ den Mann als „Waschlappen“ zum Bodenschrubben missbrauchte oder sich 1975 in ihrer „Hausfrauen-Küchenschürze“ als kochende Gebärmaschine inszenierte, nimmt auch Renate Bertlmann das „patriarchale Gockelgehabe“ bewusst aufs Korn. „Da kann man sich natürlich nicht erwarten, dass Männer davon begeistert sind“, resümiert die arrivierte Künstlerin, deren OEuvre an die 5.000 Arbeiten rund um die Themen Liebe, Sexualität, Religion und Pornographie umfasst. „Nur hatte ich doch auch immer die Hoffnung, dass auch sie irgendwann nachreifen – nicht alles todernst nehmen und sich immer gleich angegriffen fühlen.“